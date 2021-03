Milano: picchia la compagna, arrestato 51enne

28 marzo 2021 a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Un uomo è stato arrestato dalla polizia a Bresso, in provincia di Milano, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, un 51enne cittadino albanese pregiudicato, è stato fermato dagli agenti mentre stava picchiando la compagna, una cittadina italiana di 46 anni. A chiamare la polizia è stato il figlio di 13 anni della coppia. Arrivati sul posto, gli agenti hanno bloccato l'uomo, lo hanno arrestato e lo hanno portato nel carcere di San Vittore. La donna, dimessa con prognosi di quattro giorni dall'ospedale di Cinisello Balsamo, ha riferito di subire vessazioni psicologiche e fisiche da parte del compagno da 20 anni, mai denunciate prima per paura di ritorsioni.