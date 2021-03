Milano: vandali tentano di incendiare ambulanza

28 marzo 2021 a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Un'ambulanza della Croce Maria Bambina di Milano è stata danneggiata la scorsa notte. I maniglioni delle portiere del mezzo sono stati incendiati. Le fiamme hanno sciolto le maniglie e annerito le portiere e i vetri dell'ambulanza senza provocare danni più gravi. "Noi non ci fermiamo, nemmeno stavolta", scrive l'associazione sulla sua pagina Facebook. "Un atto stupido che non trova nessuna spiegazione che vada oltre alla cattiveria e all'ignoranza delle persone perché non attacca semplicemente la nostra associazione, ma un mezzo di soccorso pubblico della comunità e del territorio. Siamo basiti dall'accaduto".