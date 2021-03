Covid: De Chirico (Fi), 'a Milano parchi presi d'assalto e pochi controlli'

28 marzo 2021 a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - "Ricevo segnalazioni dai milanesi che i parchi cittadini sono presi d'assalto da tantissime persone. Al parco della Martesana sono state organizzate grigliate innaffiate da fiumi di alcool. Al parco di via San Dionigi la consigliera municipale Rosa Di Vaia ha registrato in video un torneo di calcetto organizzato da persone straniere. Al parco di Citylife il consueto viavai domenicale. E immagino che sia così in tanti altri parchi cittadini, più o meno grandi. Di controlli se ne vedono ben pochi". Lo afferma Alessandro De Chirico, consigliere di Forza Italia al Comune di Milano.

"Quello che più sconcerta è che il Comune non abbia impedito l'utilizzo di altalene e degli altri giochi dei bambini con il nastro biancorosso, nonostante nell'ultimo decreto legge ci sia l'esplicito riferimento. L'amministrazione dovrebbe riattivare il pattugliamento dei parchi da parte delle associazioni delle forze dell'ordine in pensione, delle guardie ecologiche volontarie, dei City Angels e di tutte le associazioni ambientaliste almeno per chiedere ai milanesi di indossare la mascherina e di mantenere la distanza", conclude.