F1: Letta, 'Renzi? Fioretto di Quaresima, non faccio polemiche' /Rpt

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Ieri mi sono guardato Gran premio di Formula uno e Gran premio delle moto". Ma "siamo in Quaresima, e ho fatto un fioretto, di non farmi trascinare in polemiche. Nessuna provocazione, quando eravamo bambini facevamo i fioretti, io sono tornato bambino". Ospite della trasmissione 'Forrest' di Radiouno Rai, il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo aver rivelato di aver seguito in Tv le competizioni automobilistiche e motoristiche della domenica, preferisce non intervenire sulle polemiche scatenate dalla presenza di Matteo Renzi al Gran premio dei Bahrein.