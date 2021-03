Milano: minaccia e ferisce coinquilina con coltello, arrestato

29 marzo 2021 a

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - Arrestato nella notte, a Peschiera Borromeo (Milano) dai militari della compagnia di San Donato Milanese un italiano 46enne, pregiudicato, disoccupato. L'uomo aveva minacciato con un coltello la coinquilina per farsi dare i soldi per la droga e le accuse a suo carico sono tentata estorsione e lesioni personali aggravate.

I carabinieri sono intervenuti, su segnalazione del 118, in via Carducci, nell'abitazione dell'arrestato. Con la coinquilina, 50 anni, non si era limitato alle minacce: l'aveva colpita con due fendenti all'addome e altri dodici al polpaccio destro, provocandole lievi tagli superficiali.

L'uomo, uscito di casa, è stato rintracciato dopo pochi minuti, al termine di un sopralluogo, nascosto all'interno della propria cantina. La donna, che a seguito di uno sfratto dalla propria abitazione aveva chiesto ospitalità all'uomo, è stata poi trasportata in codice giallo all'Ospedale Policlinico di Milano, cosciente e non in pericolo di vita mentre l'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto a San Vittore a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.