29 marzo 2021 a

a

a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Si vede una luce in fondo al tunnel, rappresentata dai vaccini, ma la strada è ancora impervia, anche per i ritardi dei mesi scorsi, come ha evidenziato Mario Draghi intervenendo in Senato". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews.