Palermo: Maria Elena Oddo neo presidente Giovani imprenditori Sicindustria

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - Maria Elena Oddo è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Palermo. Trentasei anni, titolare di una società di consulenza, è stata eletta stamattina dall'assemblea insieme ai componenti del Consiglio direttivo: Giovanni Alessi, Giovanni Accurso Tagano, Francesco Bellomo, Vincenzo Chiriaco, Nino Crisafi, Giuliano La Barbera, Giuseppe Paterna e Filippo Salerno. Cultura digitale, transizione 4.0, energie alternative, autoimprenditorialità, formazione imprenditoriale e finanziaria già a scuola, attenzione ai fondi strutturali, soprattutto nei settori transizione ecologica e turismo sono le priorità indicate dal neo presidente. "Occorre – secondo la presidente dei Giovani – puntare sulle iniziative rivolte alla promozione delle opportunità di Industria 4.0, valorizzando i progetti di transizione digitale ed energetica. E fondamentale far leva sull'autoimprenditorialità per sostenere il tessuto imprenditoriale, creando nuove imprese di valore e posti di lavoro. Un'altra leva strategica è quella dell'alfabetizzazione imprenditoriale e finanziaria, che dovrà partire dalle scuole. Inoltre, non possiamo trascurare le prossime opportunità attese dai fondi strutturali, soprattutto nei settori transizione ecologica e turismo, e dal Pnrr".