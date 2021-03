Milano: rapinano e minacciano 17enne, due minorenni in comunità

29 marzo 2021 a





Milano, 29 mar. (Adnkronos) - I carabinieri hanno eseguito a San Donato Milanese, in provincia di Milano, un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di due minorenni, membri di una baby gang, accusati di rapina aggravata, lesioni e minacce. L'ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Milano. I due, cittadini italiani, lo scorso 9 febbraio avevano aggredito a San Donato un 17enne e, per rubargli il monopattino elettrico e il portafoglio, lo avevano picchiato con un bastone.

Nei giorni successivi i due avevano incontrato la vittima per strada e per assicurarsi che non li denunciasse, lo avevano picchiato insieme ad altri giovani della baby gang, attualmente in fase di identificazione, procurandogli lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

I due avevano poi iniziato a minacciare il 17enne anche tramite social network. Entrambi sono stati fermati nelle rispettive abitazioni e portati in comunità.