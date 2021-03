Covid: Bertolaso, 'io responsabile scelta Aria? Non sapevo neanche cosa fosse'

29 marzo 2021 a

a

a

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - "Quando leggo che è stato Bertolaso a insistere per Aria...fino ai primi giorni di febbraio conoscevo l'aria che respiriamo, l'aria fritta, non avevo mai sentito nominare questa struttura informatica della Regione Lombardia. Quindi attribuire al sottoscritto tutte le colpe...". Lo dice Guido Bertolaso, consulente della Lombardia per il piano vaccinale a Crema, visitando un hub vaccinale. A proposito di coloro che lo hanno additato come responsabile della scelte sul portale della Regione, "io - si limita a sottolineare - ho chiesto scusa quando ho visto gli over 80 in fila. Ora siamo qui a dire che stiamo facendo l'impossibile, spero di non dovermi più scusare con nessuno".