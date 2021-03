F1: Briatore, 'Ferrari? Passi avanti ma lotterà per essere terza forza, difficile andare a podio'

29 marzo 2021 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "La Ferrari lotterà ma sarà difficile per loro fare dei podi quest'anno se tutti arriveranno alla fine. Lotterà per essere la terza forza del campionato. Ci sarà Mercedes, Red Bull e poi la Ferrari che comunque rispetto all'anno scorso ha fatto un passo avanti". Sono le parole di Flavio Briatore all'Adnkronos dopo il primo Gp della stagione in Bahrain che ha visto la Mercedes di Lewis Haminton prevalere sulla Red Bull di Max Verstappen dopo una lotta durata tutta la gara e le Ferrari di Leclerc e Sainz chiudere al sesto e all'ottavo posto.

"Vettel? L'ho visto molto in difficoltà ed ha tamponato anche una macchina mentre Lance Stroll pensavo fosse più competitivo, hanno la possibilità di migliorare come la Ferrari ma il mondiale se lo giocano Mercedes e Red Bull", ha aggiunto Briatore. Ora piccola sosta prima di tornare in pista in Italia. "Chi può lavorare e avere margine di migliorare potrebbe essere la Ferrari. Ha due piloti bravi sia Sainz che Leclerc hanno fatto un buon lavoro, nulla da dire, il limite è ancora della macchina", ha sottolineato l'ex team manager di Benetton e Renault.