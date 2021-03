F1: Briatore, 'titolo mondiale se lo giocheranno Hamilton e Verstappen'

29 marzo 2021 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Il titolo se lo giocheranno Verstappen ed Hamilton. Ieri è stato un bellissimo Gran Premio ma credo che l'olandese potesse vincere, la Red Bull ha ritardato troppo a richiamarlo ai box per il cambio gomme, ma la macchina è molto performante. Ci sarà una dominanza nei Gp della Mercedes ma sicuramente la Red Bull può giocarsi il campionato vista la performance di Verstappen". E' l'opinione di Flavio Briatore all'Adnkronos dopo il primo Gp della stagione in Bahrain che ha visto la Mercedes di Lewis Haminton prevalere sulla Red Bull di Max Verstappen dopo una lotta durata tutta la gara. "La richiesta di restituire la posizione nel finale? E' stata una decisione corretta da parte del team perché si erano accorti della cosa ed è normale la chiamata, l'errore è stato non richiamarlo prima ai box perché aveva le gomme usate e Hamilton gli continuava a prendere 3-4 decimi a giro, ma è stato un bello spettacolo", ha aggiunto Briatore.