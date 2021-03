Eni: accordo Versalis-Bridgestone per elastomeri innovativi per pneumatici (2)

29 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Adriano Alfani, amministratore delegato di Versalis, ha spiegato che "con questo accordo uniamo le nostre conoscenze tecnologiche a quelle di Bridgestone, leader mondiale del settore, per accelerare lo sviluppo di gradi e applicazioni negli pneumatici al fine di migliorarne le prestazioni, a partire dalla materia prima. Aver avviato un percorso sinergico con un partner di eccellenza della filiera porterà a una nuova spinta innovativa nel settore e al consolidamento di una collaborazione tecnica e commerciale di alto valore".

Emilio Tiberio, direttore tecnico e operativo di Bridgestone Emia, ha sottolineato che "in Bridgestone sappiamo bene che le rivoluzioni innovative e la mobilità sostenibile non sono realizzabili senza un processo di collaborazione. Siamo felici di consolidare la nostra partnership con Versalis e abbiamo la certezza che la tecnologia che sapremo creare insieme farà la differenza per le nostre produzioni future".