Codiv: clienti in un bar nel Milanese, multe e locale chiuso per 5 giorni

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - I carabinieri hanno disposto la chiusura per cinque giorni di un bar di Solaro, in provincia di Milano, per violazione delle norme contro la diffusione del coronavirus. I militari hanno sorpreso all'interno del locale, oltre alla proprietaria, sette clienti che stavano consumando bevande.

Tutti i presenti sono stati multati per la violazione delle normative sanitarie. Il bar, si precisa dai carabinieri, è contestualmente gestito dal compagno della titolare, un italiano di 52 anni, pregiudicato e legato alla tifoseria ultrà del Milan. Il locale in passato è stato oggetto di atto vandalico tramite esplosione di una bomba carta nel 2018.