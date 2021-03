Iv: ufficio stampa, 'vaccini? Per invitati a Gp tampone e Renzi lo ha fatto'**

29 marzo 2021 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Rispetto alla richiesta del dirigente dei Verdi, Angelo Bonelli, l'ufficio stampa di Italia Viva precisa quanto segue. Per partecipare al Gran Premio come pubblico occorreva essere vaccinati o guariti dal Covid. Gli invitati degli organizzatori, come pure tutti gli addetti ai lavori presenti nella struttura, dovevano presentare semplicemente il tampone negativo".

"Il tampone al senatore Renzi è stato fatto in data 27-3-2021 alle ore 13.55 in Bahrein e ha dato esito negativo". L'ufficio stampa di Iv allega nella nota "il certificato auspicando che i Verdi Italiani possano presto occuparsi dei temi della transizione ecologica e non vivere nell'ossessione di ciò che fa Matteo Renzi che ha comunque rispettato tutte le regole".