Tennis: Binaghi, 'pubblico agli Internazionali? Dopo Pasqua avremo notizie'

Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - "E' presto per fare una valutazione, sono contento che se ne stia occupando Sport e Salute. Penso che dopo Pasqua avremo notizie più concrete". Lo dice il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, in merito alla presenza del pubblico agli Internazionali d'Italia di Roma in programma a maggio.

Il numero uno del tennis italiano, ai microfoni de 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento, è invece molto ottimista sulla presenza degli spettati alle Atp Finals di Torino di novembre. "Escludo che siano a porte chiuse. Se avremo il 30% o il 100% di pubblico è presto per dirlo ma visto che le vaccinazioni vanno avanti e, secondo quanto leggo, che per la fine dell'estate dovremmo avere immunizzato chiunque lo voglia, escludo che a novembre non potremo avere spettatori".