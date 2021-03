Tennis: Binaghi, 'per portare Davis a Torino stiamo facendo di tutto'

29 marzo 2021 a

a

a

Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - Davis a Torino? "Abbiamo partecipato a una gara come altre nazioni, stiamo facendo di tutto per poter giocare il girone e i quarti di finale in casa". Lo dice il presidente della Fit, Angelo Binaghi, in merito alla possibilità di giocare le finali di Coppa Davis a Torino, la settimana dopo le Atp Finals 2021. "Vogliamo dare un vantaggio alla nostra nazionale che non si pone limiti e punta a vincere", aggiunge Binaghi a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento.