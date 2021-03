Alexander Martin (CEO SKS365) a ICE 365:" Scommesse retail, il futuro post-Covid è l'Omnichannel"

29 marzo 2021 a

(29 marzo, 2021) - “Le agenzie di scommesse manterranno un ruolo fondamentale nell'industria del gaming in Europa anche al termine dell'emergenza sanitaria. In un momento così difficile, SKS365 ha concentrato le sue energie per trovare il modo per rilanciarle, aumentando e migliorandone i servizi”.

Roma 29 Marzo 2021 – Le prospettive per il comparto retail delle scommesse, pesantemente danneggiato dalle chiusure forzate causa Covid e dalle limitazioni imposte dai regolamenti locali – in termini di numero di punti vendita e di distanze dai luoghi sensibili – sono state tra gli argomenti principali del panel: “ The Future of Retail”. Il summit online fa parte dei contenuti targati ICE365, una serie di approfondimenti specifici sul settore, sulla base di dati esclusivi forniti ed elaborati da Clarion Gaming in collaborazione con i massimi esperti dell'industry.

Nonostante le sfide affrontate finora, Alexander Martin, CEO di SKS365, prevede un futuro luminoso per il settore e si mostra fiducioso che il retail manterrà un ruolo fondamentale, purché in grado di adattarsi ai molteplici e rapidi cambiamenti in atto.

“La chiave per rimanere competitivi è creare un collegamento tra il canale offline e l'online e viceversa, offrendo un'esperienza omni-channel, che permetta ai clienti di avere sempre entrambe le opzioni a disposizione e di poter scegliere quale sia il canale migliore in quel determinato momento. Un'offerta omnicomprensiva, inoltre, consente agli operatori di aumentare la sicurezza e la fiducia dei clienti, offrendo loro un'esperienza di gioco personalizzata, interattiva e divertente. In quest'ottica, durante il primo lockdown, abbiamo fatto degli investimenti, dotando gli shops di nuovi prodotti e funzionalità, come i terminali di gioco self-service, che renderanno la fruizione più interattiva e digitalizzata. La medesima strategia è stata adottata durante il lockdown attuale, così che, quando i nostri shops potranno riaprire, i clienti troveranno servizi innovativi, nuove offerte e gli stessi punti vendita rinnovati”.

Parlando del trend dell‘industria, che ha registrato una crescita del gioco online in concomitanza con la chiusura prolungata dei punti vendita, Martin ha commentato: “Il lockdown è di certo stato un acceleratore per il gioco online. Tuttavia, un nostro recente sondaggio, ha mostrato che i clienti delle agenzie torneranno a giocare nei punti fisici. In moltissimi hanno confermato che si avvarranno in futuro della nostra offerta omnicanale, mentre alcuni sono molto soddisfatti della nostra offerta retail. I nostri clienti retail sono altamente fidelizzati, amano l'atmosfera del punto vendita Planetwin365, il contatto diretto con le altre persone, lo scambio di idee e i prodotti di intrattenimento offerti. Non dimentichiamoci che un aspetto delle scommesse sportive è infatti proprio quello della socialità, il condividere opinioni e idee sulle squadre e sulle partite.”

Detto ciò, gli operatori del gaming dovranno sicuramente trovare nuovi modi per attirare nuovamente i clienti nei punti vendita e, secondo Martin, per centrare l'obiettivo è fondamentale continuare ad investire negli shops, sia in termini di nuovi design, che da un punto di vista tecnologico. “L'obiettivo di Planetwin365, è di offrire la miglior esperienza di gioco possibile nei nostri punti vendita. I nostri shops devono essere pensati come luoghi dove le persone non vanno solo per scommettere, ma per il piacere intrinseco di vivere e condividere un'esperienza di intrattenimento. Oggi i clienti si aspettano di trovare la medesima offerta e le stesse caratteristiche, sia nei punti retail sia sull'online. Dunque, è di vitale importanza continuare ad allineare l'offerta tra i due canali e proporre un'esperienza di gioco che sia interattiva e coinvolgente nei punti vendita come sul web”.

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584). Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti elevati standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito