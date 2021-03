Imprese: Regione Lombardia stanzia 20 mln per innovazione e brevetti

29 marzo 2021 a

a

a

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - E' di 19 milioni di euro lo stanziamento approvato dalla giunta regionale della Lombardia per progetti di innovazione e di 1 milione per sostenere lo sviluppo di nuovi brevetti europei o internazionali delle micro, piccole e medie imprese lombarde. Il provvedimento è stato deliberato su proposta dell'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione. Per accelerare l'innovazione e quindi sostenere la competitività di micro, piccole e medie imprese lombarde anche a livello internazionale Regione Lombardia ha varato due misure specifiche.

La prima è 'Tech Fast': finanzierà con 19 milioni di euro i progetti di sviluppo sperimentale e le innovazioni tecnologiche e digitali delle pmi, relative ad esempio a cyber security, Cloud, Big Data, Manifattura additiva. L'altra si chiama 'Brevetti 2021': contribuirà con 1 milione di euro alle spese per l'ottenimento di brevetti europei e internazionali, o per una loro estensione, da parte delle micro, piccole e medie imprese. Il doppio sostegno economico sarà alimentato da risorse del Programma Operativo Regionale Por-Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2014-2020.

"In questo contesto economico così difficile - ha dichiarato l'assessore regionale Fabrizio Sala - le nostre imprese rischiano di rimanere indietro in termini di competitività. L'innovazione, anche digitale, diventa quindi fondamentale per permettere loro di restare al passo con i tempi. Non si tratta di sola ricerca ma è una misura che punta ad avere immediate ricadute sul territorio con prodotti innovativi da immettere sul mercato".