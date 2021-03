M5S: fonti, 'deroga a regola secondo mandato per meriti disattende linea Grillo'

29 marzo 2021 a

a

a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “Eventuali deroghe al secondo mandato per presunti meriti non fanno altro che disattendere l'indirizzo espresso da Beppe Grillo. Infatti, gli eventuali e presunti meriti non farebbero altro che far sopravvivere cerchie di potere, quelle che il movimento 5 stelle istituendo la regola del secondo mandato ha combattuto in ogni modo. È importante mantenere vivi tali valori per garantire piena libertà al processo rifondativo di Giuseppe Conte”. Così all'Adnkronos fonti parlamentari espressione degli eletti al primo mandato.