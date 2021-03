Ue: Letta a Salvini, 'successo governo Draghi mette in sicurezza Paese per prossimi 20 anni**

29 marzo 2021 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Con la pandemia "dopo due mesi di litigi, i Paesi europei hanno fatto il Next Generation Ue. Questo accordo rappresenta per me una rivoluzione simile alla nascita dell'euro e del mercato unico". Così' il segretario del Pd, Enrico Letta, a alla presentazione del Rapporto Annuale Ispi 'Il mondo al tempo del Covid: l'ora dell'Europa?'.

E "il successo del governo Draghi" sarà quello di rendere "permanente il Next Generation Ue, far sì che non ci sia solamente per il Covid", sottolinea Letta, che quindi si rivolge a Matteo Salvini che partecipa la convegno: "Con Matteo Salvini voglio discutere di queste cose. Siamo nella stessa maggioranza e il governo Draghi deve vincere la partita sul rendere permanente il Next Generation Eu" e quella "del patto di stabilità del futuro, passando da un patto di stabilità a un patto di sostenibilità. Se lo riusciremo a fare, avremo messo in sicurezza il Paese per i prossimi vent'anni".