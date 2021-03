Pd: Ciani (Demos), 'incontro con Letta molto positivo'

29 marzo 2021 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "L'incontro di oggi con Enrico Letta è stato molto positivo. Abbiamo affrontato molti aspetti e oltre quelli di più stretta attualità – la crisi sociale dovuta alle conseguenze della pandemia – abbiamo approfondito i temi della partecipazione politica, del coinvolgimento della società civile, dell''apertura leale' dei partiti ai contributi che possono giungere da 'fuori'. Il tema di una partecipazione democratica più ampia è uno di quelli per cui ci siamo impegnati in politica e che sicuramente ci sta a cuore”. Così Paolo Ciani, segretario nazionale di Democrazia Solidale – Demos, sull'incontro che una delegazione di cui faceva parte anche il presidente di Demos Mario Giro e la coordinatrice per la Campania Roberta Gaeta, ha avuto con il segretario del Pd Letta.

“Abbiamo raccontato al segretario Pd il lavoro di aggregazione “dal basso” che in questi 2 anni abbiamo fatto, presentandoci con nostre liste a varie elezioni amministrative e aiutando l'alleanza a raggiungere e coinvolgere persone lontane dalle dinamiche dei partiti già in campo. All'interno della coalizione di centrosinistra, con lealtà e rispetto. Letta ci ha spiegato il ruolo delle future Agorà a cui Demos parteciperà con piacere col suo portato di idee ed energie”, conclude Ciani.