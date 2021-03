Scuola: sottosegretaria Floridia, 'centro di gravità per transizione culturale ed ecologica'** (2)

29 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Noi siamo fortunati nella misura in cui grazie al Pnrr e al virus abbiamo una grande occasione: cospicue risorse per l'edilizia che consentono di intervenire su miglioramento e messa in sicurezza delle scuole esistenti, nonché edifici nuovi". Sarà un piano 'guida'? "Le progettualità di edilizia scolastica ricadono sugli enti territoriali, stiamo cercando di capire come dare aiuto in modo che le risorse messe al bando siano colte nel migliore dei modi. Sono felice della delega - commenta la Sottosegretaria - Il Ministro è molto oculato e sa che è necessario indirizzare la scuola verso il futuro in una visione globale". Quando vedremo i primi risultati? "Dal prossimo anno scolastico con il miglioramento dell'educazione civica settore ambientale e della educazione alla cittadinanza digitale, indispensabile e parte della transizione culturale ed ecologica".

(di Roberta Lanzara)