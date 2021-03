Covid: Draghi a Regioni, 'obiettivo mezzo milione vaccinazioni non è lontano'

29 marzo 2021 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nell'incontro con le Regioni, ha rinnovato l'invito a iniziare a guardare al futuro con ottimismo, sottolineando come la campagna vaccinale stia andando migliorando continuamente e rapidamente. Gli obiettivi prefissati per aprile e maggio, in riferimento alle forniture di vaccini e al numero delle vaccinazioni, pari al mezzo milione di vaccinati al giorno, non sembrano più così lontani, ha assicurato il premier.