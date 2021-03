29 marzo 2021 a

a

a

Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - Servirà un nuovo bando per assegnare l'ultimo pacchetto dei diritti tv per il campionato di Serie A per il triennio 2021-2024. Nel corso dell'Assemblea di Lega sette società: Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina si sono astenute al momento del voto sulla offerta di Sky per trasmettere tre gare a giornata in co-esclusiva con Dazn.