Calcio: Fabian Ruiz, 'felice al Napoli, ho altri due anni di contratto'

Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - "Sono molto felice al Napoli, società a cui sono legato ancora da due anni di contratto. Adesso però penso solo alla partita di mercoledì". Così il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz in conferenza dal ritiro della Spagna. "Non ho dubbi che il campionato spagnolo sia uno dei più competitivi e uno dei migliori al mondo. Ci sono grandi giocatori e grandi club. Ogni giocatore cerca la sua strada, a volte capita di dover lasciare il proprio Paese. Questo non significa che gli altri campionati siano migliori, ma che ognuno cerca la propria felicità dopo aver preso le proprie decisioni", aggiunge il centrocampista azzurro.