Giampiero Serra, Facility Management Condominiale: il Bestseller su come risparmiare sulle spese condominiali

30 marzo 2021 a

a

a

(30 marzo 2021) - Milano, 30.03.2021 – Secondo i dati recenti, a causa della chiusura forzata nelle proprie abitazioni dovuta all'avvento del virus Covid-19, nel corso del 2020 i litigi tra condòmini sono aumentati di quasi il 70% in Italia. Un dato drammatico questo al quale non sempre gli amministratori hanno saputo porre rimedio in modo adeguato.

Per tutti coloro che vorrebbero rendere il proprio condominio un luogo più gradevole e piacevole in cui vivere, esce oggi il libro di Giampiero Serra “FACILITY MANAGEMENT CONDOMINIALE. Come Risparmiare E Ottimizzare Le Spese Condominiali In Collaborazione Con L'Amministratore Vivendo In Un Condominio Eco-Sostenibile” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di ottimizzare i costi condominiali in collaborazione con l'amministratore, così da vivere in un condominio eco-sostenibile proiettato al XXI° secolo.

“Il mio libro è una vera e propria guida pratica in grado di rispondere a tutte le domande che un amministratore o condòmino si pone quando si avvicina al Facility Management condominiale” afferma Giampiero Serra, autore del libro. “Con un linguaggio semplice e diretto, spiego come pianificare il futuro del proprio condominio, quali mezzi si possono utilizzare e infine come investire in modo intelligente tagliando gli sprechi, attraverso una visione più ampia e a lungo termine”.

Secondo Serra, sulla base dei tanti consigli e suggerimenti acquisiti nel libro, ponendo le basi sulla voglia di migliorare le proprie condizioni professionali e di vita all'interno del condominio, con impegno e determinazione un condòmino può davvero migliorare la situazione. Come spiega l'autore, poter contare sul supporto dell'amministratore di condominio è fondamentale per rendere lo stabile in cui si risiede un luogo confortevole in cui vivere.

“Il 94% della popolazione italiana risiede in condominio. Motivo per il quale è sempre più importante renderci conto quanto impatti sulla nostra serenità personale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È pensando a tutti noi che l'autore ha pensato di scrivere un libro su questo argomento. Il tutto, in un momento come quello attuale dove la casa assume un valore ancor più importante e dove passiamo gran parte del nostro tempo”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno nel marzo del 2019 e ho capito che solo grazie al papà degli ebook potevo far arrivare il mio progetto nelle case di tutti in modo semplice e diretto” conclude l'autore. “Bruno Editore e tutto lo staff mi ha seguito a 360 gradi, curando non solo la pubblicazione del libro, ma anche lo sviluppo della migliore strategia di marketing”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

Giampiero Serra è nato a Oristano nel 1966. Marito, socio e amico di Rosa Peruggini e papà di Marco. Ha preso il brevetto di paracadutismo e di pilota di ultraleggeri alla tenera età di 50 anni a testimonianza della sua tenacia nel superare le sfide. Sin dagli anni 90 in cui il Facility Management arrivò in Italia dagli Stati Uniti, ha approfondito la conoscenza di questo settore contribuendo alla crescita del mercato. Il suo obiettivo è quello di portare la cultura della programmazione, della manutenzione e della gestione della complessità nel mondo del condominio. Fondatore di una Società di Facility Management che opera da più di un ventennio, porta avanti quei valori in cui si rispecchia mettendo la conoscenza accumulata al servizio sia dei propri collaboratori che dei propri partner, al fine di lavorare per il bene comune. È fermamente convinto che la casa sia famiglia, amore, sicurezza e protezione. L'unico posto in cui si vuole essere quando si è stanchi, quando c'è bisogno di ritrovarsi e quando si necessita del calore dei propri affetti. Sito web: