Arrotonda e dona dal 29 marzo al 5 aprile PENNY MARKET E BANCO ALIMENTARE ONLUS ANCORA INSIEME

(Cernusco S/N, 29 marzo 2021) - Cernusco S/N, 29 marzo 2021 – PENNY Market Italia e Banco Alimentare Onlus rimettono in campo un modo semplice per donare; ai clienti del brand sarà sufficiente arrotondare il proprio scontrino all'euro successivo.

ARROTONDA E DONA è attività che nella sua scorsa edizione ha mostrato tutto il senso di responsabilità dei clienti PENNY vero le famiglie più indigenti a cui il Banco – con particolare attenzione alla carenza alimentare – dona sostegno da anni.

Dal 29 marzo al 4 aprile, proprio nel periodo Pasquale, PENNY Market intensifica il proprio impegno sociale insieme ad un partener storico – la Fondazione Banco Alimentare Onlus – con il quale è in grado di portare avanti progetti per la gestione e la valorizzazione delle eccedenze alimentari ma anche attività sociali come questa, il cui ricavato aiuterà proprio le famiglie in difficoltà.

“Vogliamo esserci, in ogni modo; PENNY è responsabile e vicino alle persone e collabora con partner di eccellenza nell'impegno sociale proprio per arrivare a quante più famiglie possibile – ci dice Monica Dimaggio, coordinatrice per la sostenibilità di PENNY Market Italia – Il brand ha voluto investire più risorse a sostegno del proprio impegno per l'ambiente e le persone”.

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio italiano con 392 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d'Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Penny Market propone anche una linea di prodotti a marchio proprio.

Informazioni su REWE Group

La cooperativa REWE Group è un gruppo leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Nel 2017, la società ha generato entrate esterne totali per circa 60 miliardi di euro. REWE Group, una società fondata nel 1927, impiega oltre 345.000 persone e gestisce 15.300 negozi in 22 paesi europei. Le sue linee di vendita comprendono supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA e MERKUR, dal discount PENNY e dai negozi di toom DIY. La società gestisce anche minimarket (REWE To Go) e le attività di e-commerce REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde e Kölner Weinkeller. Il marchio DER Touristik comprende i tour operator ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo ed Exim Tours e oltre 2.400 agenzie di viaggio (tra cui DER Reisebüro, DERPART e partner di cooperazione), l'hotel catene lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol e Playitas Resort, nonché l'operatore diretto clevertours.com.

