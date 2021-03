30 marzo 2021 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Se toccasse a me essere segretario del Pd nel momento in cui si fanno le liste per le elezioni e se la legge sarà questa, mi faccio garante del fatto che non utilizzerò giochini" per aggirare la parità di genere. Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta al Corriere.it. C'è il "mio impegno per garantire la parità".