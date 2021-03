Pd: Letta, 'nessun putiferio tra Madia-Serracchiani, è confronto'

30 marzo 2021 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Tra Marianna Madia e Debora Serracchiani "non c'è nessun putiferio, non sono d'accordo, due uomini avrebbero discusso animatamente allo questo modo". Lo dice il segretario Pd, Enrico Letta, al Corriere.it.

"Sono due donne e si tende a raccontarla più violenta, verbalmente, di quello che è. Al Senato si è trovato accordo su una persona, alla Camera c'è un confronto tra due deputate e non mi spavento e non volano gli stracci: discutono come avrebbero fatto due uomini".