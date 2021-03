Pd: Letta, 'tutti hanno diritto di candidarsi in Parlamento, con o senza laurea'

30 marzo 2021 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Ogni cittadino italiano ha diritto ad arrivare in Parlamento, che abbia la laurea o che non abbia la laurea. Secondo la nostra Costituzione, se è votato, ha diritto a sedere in Parlamento". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, al Corriere.it. "Questo è il ruolo del partito, è il partito che deve assumersi la responsabilita' di proporre le persone migliori. Io difenderò sempre il fatto che ogni italiano, purchè sia una persona perbene, abbia il diritto di candidarsi in Parlamento".