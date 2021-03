30 marzo 2021 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Le priorità del Pd le sceglie il Pd, non Salvini. E neanche quelle del governo, che ha un premier autorevole. Le priorità degli italiani le decidono gli italiani attraverso un luogo che si chiama Parlamento. Qui si chiama democrazia, non so in Ungheria o Polonia". Lo scrive su Twitter il deputato dem Filippo Sensi, commentando le parole del leader della Lega.