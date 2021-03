Energia: Gallo (Italgas), 'Recovery Plan supporti digitalizzazione reti'

30 marzo 2021 a

a

a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il settore della distribuzione di gas "vorremmo vedere il supporto a due aree di progetti: da un lato la trasformazione digitale delle aziende e soprattutto la digitalizzazione delle reti, perché diventino smart e per abilitarne l'utilizzo in futuro" all'idrogeno, e "dall'altro lato bisogna promuovere lo sviluppo di nuove infrastrutture in aree non coperte per fare in modo che il distributore possa svolgere un ruolo locale di aiuto allo sviluppo dell'economia circolare collegata al metano e all'idrogeno". Lo ha detto Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, partecipando a un convegno online su strategia sull'idrogeno e transizione energetica organizzato dal Sole 24 Ore.

Inoltre, ha aggiunto, "è fondamentale 'sbottigliare' gli iter autorizzativi per sbloccare gli investimenti, renderli più rapidamente attuabili, in modo anche da rispettare gli impegni che dovremo presentare nel Recovery Fund".