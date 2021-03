La nuova missione di Blis: aiutare i brand e le agenzie a raggiungere gli utenti su larga scala nel mondo post cookie

30 marzo 2021 a

a

a

ROMA, 30 marzo 2021 - - La nuova suite di prodotti Blis privacy first consentirà di raggiungere tutti i principali obiettivi di campagna

- Blis lancia una nuova tipologia di targeting che cambierà le modalità di planning e buying, combinando locations insight con altri real-world e online data

ROMA, 30 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Blis, società pioniera nel location-powered advertising privacy first, ha annunciato oggi il lancio di una nuova suite di prodotti che consentirà a Brand e Agenzie di raggiungere i propri clienti su larga scala, nel nuovo mondo post cookie, raggiungendo tutti i principali obiettivi di campagna.

In questa fase di transizione dove un'intera Industry si sta allontanando dai modelli di targeting basati su ID's e dati personali, i Brand hanno la necessità di trovare nuovi approcci per raggiungere i propri obbiettivi attraverso l'utilizzo di forme di digital advertising personalizzate e efficaci. Una ricerca* recente ha messo in luce come il 78% dei senior marketer sia preoccupato o molto preoccupato dall'abbandono dei cookie, mentre il 61% condivide le stesse preoccupazioni riguardo gli IDFA's. Intervistati su cosa li preoccupi maggiormente, il 37% ha citato una combinazione di fattori che includono la possibilità di pianificare strategie di campagna efficaci, fare campagne personalizzate su target specifici su larga scala, e riuscire a misurare efficacemente i risultati.

Blis si propone di affrontare questa sfida facendo leva sul suo expertise con dati di localizzazione. I nuovi prodotti combineranno i dati di localizzazione con centinaia di behavioural and lifestyle signals che sono stati aggregati e anonimizzati, per ricostruire il quadro completo dei clienti di un determinato Brand, e intercettarli su larga scala.

La nuova suite di prodotti privacy first di Blis

Audience Explorer, attualmente in fase di lancio nei principali mercati, è un tool interattivo di visualizzazione nato per consentire ai Brand di scoprire cosa rende i propri clienti unici, e per sviluppare piani media più evoluti ed in grado di raggiungere performance migliori.

Audience Explorer viene alimentato grazie ad una serie di comportamenti legati ai dati di localizzazione, provenienti dal panel globale di opted-in data di Blis.

Partendo da questa comprensione approfondita dei comportamenti dei clienti, Blis è in grado di utilizzare il proprio Dynamic Audience Targeting per raggiungere audience specifiche su larga scala, combinando una ampia gamma di segnali anonimizzati, dal lifestyle alle abitudini di consumo – il tutto senza l'utilizzo di dati personali.

Questi nuovi prodotti consentiranno ai Brand ed alle Agenzie di continuare a effettuare campagne sempre più efficienti, attraverso strumenti di targeting personalizzato e scalabile, nonostante la riduzione degli IDFA's e l'abbandono dei cookie.

Greg Isbister, CEO di Blis, ha così commentato:" la nostra Industry è arrivata ad un punto di svolta, con ricadute su tutti gli aspetti del digital advertising per come lo conosciamo."

"Abbiamo fatto investimenti significativi in tecnologia, per venire incontro alle necessità degli advertiser di raggiungere i propri utenti su larga scala senza dover fare utilizzo di dati personali, come i cookie di terza parte o i Mobile Identifiers. Questa nuova tecnologia modificherà in maniera sostanziale, il modo in cui i nostri clienti pianificano, acquistano e impostano le proprie campagne, per intercettare le audience su larga scala e raggiungere i propri obiettivi".

Sophie Strong, Head of Social and Display di Wavemaker, e cliente di Blis aggiunge: "Vogliamo sempre lavorare con partner come Blis, che ci aiutano a navigare fra le sfide della nostra Industry. La nuova metodologia di targeting privacy-first di Blis, rappresenta una soluzione davvero innovativa ad una sfida molto complessa".

*Blis client survey, con 109 interviste, realizzata a Febbraio 2021.

Nota bene: L'Audience Explorer e la Dynamic Audience Targeting sono in fase di lancio in US, UK e Australia. Saranno disponibili in Italia, Singapore e Olanda nei prossimi mesi.

About Blis

Blis è il vostro privacy first, location-powered programmatic and advertising partner. Intercettiamo Audience su larga scala senza fare affidamento sui dati personali, aiutando i Brand più importanti a livello Globale e le principali Agenzie a ottenere risultati significativi attraverso campagne digital personalizzate.

Blis utilizza dati sia online che del mondo fisico, insieme con indicatori comportamentali e di lifestyle, per profilare e comprendere i comportamenti delle audience meglio di chiunque altro. Blis è in grado di raggiungere audience molto precise e su larga scala senza fare affidamento sui dati personali, grazie ad un panel globale di dati opted-in arricchito da un sistema di targeting basato su dati di terza parte aggregati e anonimizzati.

Nata in UK nel 2004, Blis è operativa in 40 uffici in i 5 continenti.

Lavora con alcuni dei più importanti Brand globali in tutti i verticali, tra cui ad esempio: Unilever, Samsung, McDonald's, HSBC, Mercedes Benz e Peugeot, assieme con le principali Media Agency.

Blis raggiunge 1 miliardo di mobile devices ogni anno.

Per saperne di più, visitate blis.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1229979/Blis_Logo.jpg