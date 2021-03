Cinema: 'Genitori vs Influencer' di Michela Andreozzi, dal 4 aprile su Sky

30 marzo 2021 a

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Cinematografo.it) - “Social are the new muretto, discoteca, piazza”. Li descrive così la regista Michela Andreozzi che nel suo nuovo film 'Genitori vs Influencer', dal 4 aprile in prima assoluta su Sky Cinema Uno e disponibile on demand e in streaming su Now, ha deciso di raccontare il mondo dei social e soprattutto l'incontro e lo scontro tra due generazioni, anzi tre.

Per rimanere in tema, anche nella terminologia: boomer (ovvero over cinquantenni), generazione z (quella dei nati tra il 1997 e il 2012, giovanissimi che non hanno conosciuto un mondo senza tecnologie) e i così detti millennials (quelli diventati maggiorenni nel nuovo millennio, molto globali e sempre connessi). A rappresentare le tre categorie: Fabio Volo (anche detto “Je suis Padre Trombone”); la giovanissima Ginevra Francesconi (qui nei panni della figlia di Volo) e infine Giulia De Lellis, nota influencer nel film e nella vita con i suoi 5 milioni di followers.

Nel cast anche Nino Frassica, Massimiliano Bruno, Paola Minaccioni, Emma Fasano e la stessa Andreozzi, nel ruolo di una madre diseducativa che difende il proprio figlio a priori.