Radio: Arbore, ‘riporto su Isoradio reperti preziosi di ‘Alto gradimento'' (2)

30 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “Le piattaforme digitali sono la nostra vera frontiera - dice Angela Mariella, direttrice di Isoradio - Si tratta di una sfida bella e difficile con il futuro, che si potrà vincere. Google arriverà prima, grazie alla tecnologia, ma non avrà mai il talento, il calore che ha Isoradio, il racconto. Dobbiamo usare l'infomobilità per raccontare il paese. E questo è servizio pubblico. La Rai può vincere tutte le sfide all'interno del servizio pubblico. Il primo ad accogliere questa sfida è stato il talento per eccezione, Renzo Arbore, che ha tirato fuori la propria '‘argenteria' per offrirla al pubblico assieme a Dario Salvatori. La radio per viaggiare sarà la radio che farà viaggiare, grazie ai nostri conduttori. In ogni occasione racconteremo l'Italia, il territorio”. I conduttori di Isoradio sono i veri talenti e la spina dorsale della programmazione e i programmi sono i muscoli e il cuore”.

“La nostra è una trasmissione che dimostra di credere nel servizio pubblico – conferma Simona Arrigoni, conduttrice di ‘Colazione da Simona' - Ragioniamo insieme al pubblico e cerchiamo di dare risposte ai cittadini che a volte portano in radio storie drammatiche e toccanti a cui noi tutti siamo accomunati nella difficile situazione economica, sanitaria e psicologica che viviamo. I nostri ospiti sono selezionati in base anche alla loro umanità, oltre che per la professionalità, e aiutano i cittadini a districarsi nella burocrazia: questo per noi è servizio pubblico e far parte della famiglia Rai”.