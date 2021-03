30 marzo 2021 a

Roma, 30 mar. - (Adnkronos) - Beppe Signori è stato assolto dal Tribunale di Modena in primo grado dall'accusa di aver partecipato alla presunta combine di due partite del 2011, Modena-Sassuolo e Modena-Siena, "perché il fatto non sussiste". Un mese fa era stato di nuovo assolto anche dal Tribunale di Piacenza dove era imputato per la partita Piacenza-Padova.