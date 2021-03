30 marzo 2021 a

a

a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Sulla vicenda di Andrea Scanzi, a quanto apprende l'Adnkronos, è stata attivata la Commissione per il Codice Etico della Rai che in queste ore sta valutando il caso, dopo la vicenda della vaccinazione del giornalista del 'Fatto Quotidiano', per decidere sull'eventuale sospensione del suo contratto con il programma di Rai3 'Cartabianca', in onda stasera.