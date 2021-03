Studio Samo lancia Rivoluzione E-commerce, il corso sulle vendite online

30 marzo 2021 a

(30 marzo 2021) - Milano, 30/03/2021 - Studio Samo può essere considerato un punto di riferimento importante sul digital marketing in Italia. È un'agenzia e un centro di formazione che permette di formarsi su tutti i temi che riguardano il web marketing. Ormai Studio Samo si occupa di formazione sia in aula che online da oltre 15 anni, rivolgendosi anche alle aziende. Di recente ha lanciato Studio Samo Pro, una piattaforma sempre aggiornata con molti corsi interessanti sul digital marketing, che dà la possibilità di formarsi per 350 ore di corsi. Come ha spiegato anche Jacopo Matteuzzi, Chairman di Studio Samo, l'obiettivo è quello di fornire una formazione attuale per acquisire competenze che siano competitive sul marketing digitale.

L'evoluzione garantita da Studio Samo Pro

Ecco perché con Studio Samo Pro si può avere a disposizione una piattaforma sempre al passo con i tempi, che, con una formula di abbonamento, a soli 47 euro al mese, dà la possibilità di tenersi sempre aggiornati su tutto ciò che serve, se si opera nel campo del marketing digitale.

Tra l'altro con soli 5 euro si può fare la prova per 5 giorni, in modo da poter valutare la qualità dei corsi che Studio Samo ha inserito nel suo catalogo. Si possono avere a disposizione videolezioni che riguardano diversi settori, come per esempio la SEO, l'e-commerce e il social media marketing.

L'obiettivo è quello di tenere i corsi sempre aggiornati, ampliando l'offerta formativa in maniera esponenziale. Infatti l'agenzia via via inserisce nuovi corsi, almeno uno alla settimana. Nello stesso tempo verranno aggiornati i corsi già presenti, facendo riferimento alle ultime novità. Si tratta di una vera e propria evoluzione in questo campo, anche perché il 2020, con il determinarsi della pandemia, ha fatto comprendere sempre di più l'importanza del web e di come esso possa costituire una risorsa importante su più fronti.

Arriva Rivoluzione E-commerce

Studio Samo ha preparato una novità davvero da non perdere. Si tratta di

Grazie a questo corso si può imparare a vendere online. Si tratta di 8 moduli, attraverso i quali si può veramente formarsi su tutti gli aspetti più innovativi delle vendite su internet. Infatti, come chiarisce sempre Jacopo Matteuzzi, proprio con il determinarsi dell'epidemia e dell'emergenza sanitaria, l'e-commerce è cresciuto sempre di più.

C'è stata una tendenza generale basata sul calo dei consumi con l'emergenza sanitaria in atto, eppure le aziende che si basano sulle vendite online hanno avuto la possibilità di aumentare le loro entrate nel periodo del lockdown.

Secondo recenti sondaggi, il 52% delle aziende intervistate ha raddoppiato il successo con le vendite online. Per questo Studio Samo ha deciso di creare un corso interamente dedicato all'e-commerce, per spiegare come funzionano le vendite online e per dare nuove opportunità lavorative a chi vuole agire come e-commerce manager.

Questa figura professionale oggi è molto richiesta ed è tra quelle maggiormente retribuite. Per questo occorre essere ben formati, per poter dare una svolta anche alla propria vita in campo lavorativo. Attraverso Rivoluzione E-commerce si può acquisire consapevolezza su tutto il mondo che riguarda le vendite online.

È chiaro che fare e-commerce non è così facile come possa sembrare, ma si può rimediare e far fronte alle difficoltà attraverso una formazione a 360 gradi che Studio Samo riesce a garantire.

Studio Samo è una digital agency e centro di formazione sul digital marketing. Nel settore dal 2005, con oltre 6.000 clienti attivi, Studio Samo è oggi un punto di riferimento per chi vuole imparare il marketing digitale o digitalizzare la sua azienda.

