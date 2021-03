Università: Messa, 'Dobbiamo far entrare nel vivo della ricerca i nostri giovani'

30 marzo 2021 a

a

a

Pisa, 30 mar. - (Adnkronos) - "Ho ritenuto importante partecipare a questo incontro per dare il mio sostegno per portare alla ribalta giovani e ricercatori; molto del programma che sto portando avanti al ministero riguarda i giovani nella ricerca. Dobbiamo far entrare nel vivo della ricerca i nostri giovani, assegnandogli le responsabilità dei progetti. È un percorso lungo quello della ricerca e negli ultimi anni quanto più imprevedibile, proseguendo a fasi progettuali e occupandoci solo in seguito del futuro". Lo ha detto la ministra dell'Università e della ricerca, Cristina Messa, intervenendo in apertura all'evento sugli assegnisti di ricerca promosso dalla Scuola Sant'Anna di Pisa con la Global Thinking Foundation.

"È allo studio della commissione settima della camera un disegno di legge per cercare di rendere più chiaro il percorso dopo il dottorato di ricerca, in maniera di poter definire le proprie carriere non solo nel mondo accademico ma anche in quello industriale - ha aggiunto la ministra - Fin da quando ero rettore all'Università Bicocca avevo aperto un tavolo con loro, da cui ho imparato molte cose, come il fatto che non è solo un problema di un posto a tempo indeterminato, ma anche quello di avere un riconoscimento e una dignità lavorativa. Vi saluto rivolgendomi a tutti i giovani che hanno deciso di scommettere il proprio futuro nella ricerca dimostrando il mio impegno nel cercare una maggiore attenzione nei vostri confronti".