Covid: Porchietto (Fi), 'Speranza riferisca in Aula su fedeltà dati contagi'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - “Il governo non può venire a riferire nell'Aula di Montecitorio su delle intercettazioni, sono degli atti giudiziari sui quali un esecutivo non può svolgere delle considerazioni. Semmai, sarebbe logico che il governo venga a riferire su un problema attinente: la campagna vaccinale. Pertanto chiediamo che il Ministro Speranza venga in quest'Aula e ci parli della ‘fedeltà' dei dati sui contagi e sulle vaccinazioni, ovvero il percorso che si è istituito”. Così, intervenendo nell'Aula di Montecitorio, la deputata di Forza Italia, Claudia Porchietto, sulla vicenda dei dati truccati sul contagio Covid in Sicilia.