Startup: Assolombarda, 'decisione Consiglio di Stato su notai è passo indietro'

30 marzo 2021 a

a

a

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - “La decisione del Consiglio di Stato di riportare i notai al centro del processo di costituzione delle srl innovative, è un passo indietro per il processo di digitalizzazione, sburocratizzazione e semplificazione dei rapporti tra Amministrazione Pubblica e imprese, che va a colpire ulteriormente un settore strategico come quello dell'innovazione tecnologica in una fase storica già particolarmente difficile". E' quanto afferma Jacopo Moschini, vicepresidente con delega all'innovazione e digital transformation Ggi Assolombarda.

"Questa misura, che si va ad aggiungere al pesante taglio del credito d'imposta su ricerca e sviluppo e ai mancati interventi sul costo del lavoro per le startup, a discapito di nuove assunzioni, rallenta l'innovazione con ricadute negative sull'intero ecosistema imprenditoriale. Questo è il momento di guardare avanti e non di tornare indietro, attraverso una procedura di costituzione semplificata delle startup e politiche volte a promuovere investimenti in R&S, indispensabili alla competitività delle nostre aziende in un contesto internazionale", conclude.