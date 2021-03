30 marzo 2021 a

a

a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Ringrazio Enrico Letta per la sua spinta, una scossa che ha dato l'occasione alle donne per esprimere la loro leadership. Una leadership che le donne si prenderanno non perchè le ha indicate qualcuno, ma perchè le donne hanno capacità di fare politica, di essere leader e di essere anche in grado di dare risposte al paese". Così la neoeletta presidente del gruppo Pd Camera, Debora Serracchiani.