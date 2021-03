Pd: Malpezzi, 'auguri e buon lavoro a Serracchiani'

30 marzo 2021 a

a

a

Roma, 30 mar (Adnkronos) - "Voglio fare le mie congratulazioni e augurare buon lavoro a Debora Serracchiani per la sua elezione a presidente delle nostre deputate e dei nostri deputati e ringraziare Marianna Madia per aver deciso di dare il suo contributo. Ora con Enrico Letta mettiamoci insieme al lavoro per aiutare il governo a fare uscire dall'emergenza il Paese e a rendere più forte la squadra del Pd”. Lo dice la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.