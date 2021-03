Roma: figlia Urbani morta per mix droghe

30 marzo 2021 a

a

a

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - E' morta per un mix di droghe Maddalena Urbani, la ragazza figlia del medico-eroe Carlo Urbani che per primo isolò il virus della Sars, trovata senza vita sabato sera a casa di un pusher sulla Cassia a Roma. E' quanto emerge dai primissimi risultati dell'autopsia eseguita oggi all'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli.

Sul corpo della 21enne inoltre non ci sarebbero segni di violenza. Sono però in corso accertamenti ulteriori genetici, tossicologici e approfondimenti per stabilire l'orario del decesso.