Roma, 30 mar (Adnkronos) - "Se non fai un viaggetto in Bahrein non hai attenzione...". Lo ha detto Matteo Renzi, in una diretta Fb sull'assegno unico, rispondendo a un messaggio che gli chiedeva di spiegare bene sui media il contenuto della riforma per la famiglia.