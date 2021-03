Covid: Renzi, 'le nostre idee contro gli attacchi personali e i cialtroni'

30 marzo 2021 a

Roma, 30 mar (Adnkronos) - "Ci attaccano sul personale perchè non hanno altro. Oggi ero pronto a far vedere il tampone in aula, hanno detto 'non permetteremo a Renzi di entrare in aula'. Insomma, c'è una cosa che si chiama Costituzione". Lo ha detto Matteo Renzi in una diretta su Facebook sull'assegno unico.

"Più aggrediscono sul profilo personale, più noi abbiamo il dovere di caratterizzarci sulle idee. In nome della competenza, contro la cialtronaggine, cercheremo di dare una mano al Paese", ha aggiunto il leader di Iv sottolineando: "Ci sarà da divertirsi, le buone idee sanno farsi strada".