Vino: Milano Wine Week torna per la quarta edizione dal 2 al 10 ottobre

30 marzo 2021 a

a

a

Milano, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Con Milano Wine Week, dal 2 al 10 ottobre, la promozione del mondo del vino riparte dal made in Italy e si diffonde a livello nazionale e globale grazie anche alle nuove tecnologie al servizio degli eventi, sviluppate con un duplice ruolo: potenziare ulteriormente l'inserimento della manifestazione nel tessuto metropolitano e contestualmente aumentare la partecipazione e il coinvolgimento dell'audience internazionale. In calendario 9 giorni di eventi fisici - gestiti nel pieno rispetto delle norme a tutela della sicurezza dei partecipanti - dove le aziende vinicole e i Consorzi di tutela potranno dialogare con gli operatori del settore e i winelover. La Milano Wine Week (Mww) è uno dei pilastri del rilancio che vivrà la città in autunno, quando tornerà a essere palcoscenico della ripresa sinergica delle filiere produttive delle eccellenze del Paese, dalla moda al design, al vino.

La manifestazione è stata l'unico grande evento dedicato al vino andato in scena in Italia nel 2020: questa esperienza ha dato la dimostrazione della capacità di realizzare un appuntamento importante, diffuso a livello internazionale, anche in un periodo critico. Forte di questa esperienza, la Milano Wine Week torna quest'anno con l'obiettivo di fare sistema per rilanciare il settore. “Un evento che porterà un'ondata di innovazioni per fornire insights e analisi utili al mercato sfruttando il sistema Milano degli incontri d'affari tra espositori e compratori, integrando il consumatore finale, il territorio e le persone per rilanciare l'economia, con un approccio fortemente innovativo basato sull'impiego delle nuove tecnologie per l'elaborazione di dati e prospettive per il futuro”, annuncia Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week.

L'evento vuole essere strumento di sinergia tra produttori, aziende, opinion leader, pubblico e territorio, un luogo ideale in cui la comunicazione tra tutti gli attori e i settori possa creare valore aggiunto ed essere un volano per il business a livello nazionale e internazionale. Rilancio del comparto, valorizzazione del territorio e cultura dei consumi, tra i focus della manifestazione che si inserisce capillarmente nel tessuto cittadino milanese, con la sua rete di attività e relazioni indispensabili per la ripartenza.

Milano Wine Week baserà la sua azione su sei assi principali: l'efficienza del sistema Milano e della sua rete di relazioni per la ripresa economica dell'intera filiera vinicola e dell'ospitalità; la penetrazione capillare nel tessuto cittadino, agevolata da un nuovo 'ecosistema' tecnologico che aiuterà a connettere le centinaia di iniziative in calendario; la creazione di un grande programma di eventi che vedano protagonista il pubblico consumatore per intercettare la profonda evoluzione dei comportamenti di consumo e creare occasioni di cultura di prodotto e una relazione sempre più diretta con i produttori; un approccio sistemico tra vino e food - che ben si inserisce tra le novità di quest'anno - nella promozione dell'eccellenza italiana; la realizzazione di momenti di confronto internazionale sull'evoluzione del settore e i nuovi strumenti per affrontare i mercati; la creazione di un importante programma di promozione internazionale dedicato ai Consorzi e alle aziende in cui la tecnologia permette di connettere eventi fisici nei principali mercati di esportazione.

Quest'anno la manifestazione propone, infatti, un palinsesto particolarmente ricco di appuntamenti che coinvolgono la città su tre aree d'azione: i momenti dedicati agli operatori di settore in un periodo strategico dell'anno in cui vengono definiti gli acquisti per oltre un terzo del fatturato annuo del vino italiano (Degustazioni, Masterclass, Walk-around Tasting, potenziati digitalmente dalla piattaforma Digital Wine Fair), gli eventi di formazione e networking dedicati a diversi target che insieme compongono il più ampio Forum di approfondimento dedicato al comparto (Webinar, Seminari e Workshop - Wine Business Forum, Shaping Wine e Wine Generation Forum, in 3 giornate e con 3 target mirati) e un intenso calendario di attività per consumatori e wine lovers che invadono centinaia di location cittadine (Wine Pairing, Wine Party, Walk Around Tasting, Wine Talks, Circuito Locali Mww, l'Enoteca di Mww).

Diffusione sul territorio e nel resto del mondo sono le parole chiave di Milano Wine Week. “La struttura della nostra manifestazione prevede di fare vivere al pubblico esperienze a Milano e contestualmente in 11 città di 7 Paesi chiave per l'export vinicolo”, sottolinea Federico Gordini che aggiunge: “Vogliamo essere un laboratorio dove ogni realtà possa mettere in luce i suoi punti di forza e possa parlare al suo target di riferimento. Il vino ha un respiro ampio e trasversale e stiamo lavorando anche con partner di altri settori del made in Italy interessati a costruire percorsi di promozione congiunti che uniscano le eccellenze italiane a Milano e nel mondo”.

Dopo l'ottimo risultato ottenuto nel 2020 dalle degustazioni trasmesse in diretta da Milano con masterclass in presenza per oltre 1.000 operatori selezionati nelle location di 7 città tra Usa, Canada, Russia e Cina, nel 2021 il programma internazionale di Mww si potenzia e si espande fino a raggiungere 11 città (Montreal, Toronto, New York, Chicago, Miami, Londra, Mosca, Shanghai, Shenzen, Tokyo, Hong Kong) in 7 mercati chiave per l'export vinicolo (Usa, Canada, Regno Unito, Russia, Cina, Hong Kong e Giappone). Momenti di promozione internazionale organizzati nelle location più strategiche di tutto il mondo per fare ripartire in modo innovativo ed efficace la promozione internazionale del vino italiano nelle aree extra Ue.

Per offrire le opportunità commerciali e relazionali a cantine di tutte le dimensioni, Milano Wine Week lancia Wine Business City, in programma il 3 e 4 ottobre, un innovativo evento business di due giorni che consentirà l'incontro tra aziende, operatori del settore HoReCa e del retail fisico e digitale in un periodo dell'anno fondamentale, durante il quale vengono definiti gli acquisti per l'ultimo trimestre del 2021 e il primo trimestre del 2022.

Per i winelover e gli appassionati, Milano Wine Week consolida la sua caratteristica impostazione di evento diffuso sul territorio e vuole rappresentare un'occasione di ripresa dei contatti e della socialità, con le eccellenze di alcuni dei principali consorzi vinicoli italiani abbinate ai Wine Districts: una selezione di alcuni tra i più frequentati quartieri della città nei quali i ristoranti e i locali realizzeranno attività speciali in collaborazione con i Consorzi partner del quartiere che trasformeranno, insieme ad attività di comunicazione e all'applicazione della tecnologia, i Wine Districts in un percorso per il pubblico alla scoperta di alcune delle principali Denominazioni italiane e dei loro prodotti. L'evento sarà anche il luogo ideale per il rilancio della cultura del consumo, a supporto di tutte le attività di ristorazione e somministrazione che devono trovare occasioni di visibilità e rilancio dopo lo stop forzato di questi lunghi mesi.

Il mondo del food e del vino devono necessariamente interagire e stare insieme: alla Milano Wine Week, oltre al coinvolgimento delle attività di somministrazione e ristorazione come luoghi di esperienza, cultura e incontro, sono previste importanti occasioni di formazione per il pubblico come i Wine Pairing, dedicati alla cultura dell'abbinamento cibo-vino, che vedono protagonisti alcuni dei più importanti chef italiani e occasioni di promozione congiunta tra vino e cibo inseriti nel programma internazionale, con l'obiettivo di comunicare congiuntamente due elementi fondamentali del lifestyle italiano agli operatori di 7 tra i più importanti mercati mondiali.

Milano Wine Week, inoltre, rende Milano un hub per il turismo enogastronomico. Vengono presentati quest'anno i Wine Tour rivolti al pubblico con percorsi e attività alla scoperta della ricchezza di territori del vino a massimo due ore di distanza dal capoluogo lombardo, con transfer in partenza dalla città, per creare una connessione tra luoghi, prodotti ed esperienze.

Milano Wine Week vuole fornire a tutta la filiera un'occasione concreta di interazione e comunicazione: ogni interlocutore del mondo vinicolo, indipendentemente dalla dimensione della sua realtà, potrà 'costruire' all'interno della Milano Wine Week lo spazio più idoneo alle sue esigenze con cui dialogare con il consumatore, costruire nuove opportunità di business e dove dar voce ai propri progetti, alle eccellenze e all'innovazione.