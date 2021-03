Rakuten Advertising nomina i nuovi leader per il Nord America e i mercati internazionali

31 marzo 2021 a

I veterani del settore Anthony Capano e Rakhee Jogia nominati Amministratore delegato per il Nord America e Amministratore delegato internazionale

SAN MATEO, California, 30 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Rakuten Advertising ha annunciato oggi che Anthony Capano è stato nominato Amministratore delegato per il Nord America e che Rakhee Jogia succederà a Capano come Amministratore delegato internazionale. Capano e Jogia si concentreranno sulla crescita dell'azienda, leader globale in performance marketing e pubblicità, attraverso una strategia clienti e un servizio senza pari, innovazione tecnologica, espansione dell'inventario e rafforzamento delle partnership con marchi ed editori di tutto il mondo.

"Anthony e Rakhee hanno promosso una crescita significativa per i nostri clienti nel campo della pubblicità e dell'editoria in tutto il mondo. La loro vasta esperienza nel creare nuove e incrementali opportunità di guadagno continuerà a posizionarci come il miglior partner per gli operatori di marketing che cercano di raggiungere un pubblico nuovo e globale", ha dichiarato Jeff Wender, Chief Revenue Officer di Rakuten Advertising. "Lo stile di leadership ispiratrice di Anthony e la sua vasta esperienza in fatto di performance marketing e media ci aiuteranno a realizzare la nostra ambiziosa strategia di crescita in Nord America. La grande attenzione di Rakhee al miglioramento delle relazioni commerciali e con gli editori garantirà ai nostri partner globali il massimo livello di servizio e strategia".

Capano è stato Amministratore delegato di Rakuten Advertising per quasi un decennio, iniziando in Australia per poi trasferirsi a Londra come Amministratore delegato internazionale (APAC, EMEA e LATAM). Nella sua nuova posizione, Capano creerà nuove opportunità per i marchi grazie a una più profonda integrazione delle proprietà di Rakuten Americas, ampliando la rete di editori dell'azienda e individuando nuove aree di innovazione.

"Abbiamo sempre pensato che una pubblicità efficace richieda molto di più della tecnologia. Il vero successo si ottiene coniugando la tecnologia con le partnership, il servizio, il raggio d'azione, gli insight e la portata globale di un ecosistema pubblicitario di primo livello", ha dichiarato Anthony Capano. "Siamo molto concentrati sul progresso della tecnologia e del settore pubblicitario. Sono onorato di far parte di un grande team di leadership, e mi impegnerò a promuovere il valore generatore di introiti del performance marketing e l'influenza strategica dei media".

In qualità di Amministratore delegato internazionale, Jogia supervisionerà i mercati EMEA, LATAM e APAC per Rakuten Advertising, traendo spunto da un decennio di esperienza programmatica e affiliata con l'azienda. Negli ultimi tre anni, Jogia si è concentrata sulle partnership internazionali, di recente come Vice Presidente di Publisher Partnerships, International. Durante gli anni trascorsi in Rakuten Advertising, è stata inserita nelle classifiche Top 100: The Drum "Digerati" e Top 50 Industry Players di PerformanceIN, ed è stata selezionata come AdPersonality of the Year nel quadro dell'iniziativa A to Z of Women in AdTech di ExchangeWire.

"Sono entusiasta dell'opportunità di promuovere gli obiettivi aziendali e i piani di crescita dei nostri clienti, soprattutto perché continuiamo ad aiutarli a navigare in un mercato in rapida evoluzione", ha dichiarato Rakhee Jogia. "Siamo orgogliosi di offrire eccellenza in tutto il mondo e cercheremo di rafforzare e sviluppare i nostri collaboratori in modo che possano eccellere nei loro ruoli e guidare i nostri marchi ed editori nel periodo di ripresa economica che ci aspetta. A tal fine, prevediamo di introdurre nuove iniziative che aiuteranno le aziende in ogni fase del loro percorso di crescita per sfruttare al meglio il potere combinato del brand e del performance marketing".

Capano sarà di stanza nella sede centrale di San Mateo, in California, e Jogia nel suo ufficio di Londra.

Informazioni su Rakuten AdvertisingRakuten collega agenzie, marchi ed editori leader con consumatori attivi e coinvolti in tutto il mondo. Sfruttando l'accesso alle diverse proprietà media e al pubblico di Rakuten, insieme a una premiata rete e alla ricerca proprietaria sui consumatori, Rakuten Advertising crea le giuste condizioni per raggiungere nuovi clienti e sostenere una fidelizzazione duratura. La combinazione di tecnologie avanzate, dati e servizi strategici consente a Rakuten Advertising di offrire una suite differenziata di soluzioni di marketing e pubblicità, promuovendo al contempo il progresso del settore. È una divisione di Rakuten Inc. (4755: TOKYO), una delle principali società di servizi Internet al mondo. La società ha sede a San Mateo, in California, con uffici in EMEA, APAC, LATAM e Nord America. Per maggiori informazioni visitare il sito web www.RakutenAdvertising.com.

