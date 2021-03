Agenzia che realizza siti web aziendali: la via di Luca Proserpio

31 marzo 2021 a

(31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo 2021- L'exploit della digitalizzazione ha favorito l'incremento delle piattaforme online e quasi 5 miliardi di persone - nel mondo - si connettono quotidianamente alla rete. La richiesta di creare siti web aziendali è in continua crescita, infatti stando ad una recente indagine oltre il 60% della popolazione mondiale si affida ad Internet.

Inoltre, durante l'emergenza sanitaria di COVID-19 è emerso che molte persone hanno introdotto l'e-commerce. Il lockdown ha colpito bruscamente l'economia, ma il commercio elettronico si è tradotto in un vero tornaconto.

Per gli imprenditori, un sito aziendale non è altro che la chiave d'accesso al business. Sebbene la pandemia stia trasformando la realtà globale sotto molteplici aspetti, il web ed il settore del marketing sono i veri complici del commercio futuro. A far luce sulla questione è Luca Proserpio, che dal 2012 ad oggi punta lo sguardo sul mondo del marketing.

Ma quali sono i requisiti di un sito web efficiente?

Anzitutto, avere un sito web aziendale significa rappresentare il business e tutta una serie di valori, come: identità, credibilità e affidabilità.

Un'agenzia che realizza siti web aziendali deve concepire l'idea stessa di "business", la quale dovrà essere funzionale e avere una propria identità. Ogni singola pagina deve essere strutturata in modo unico: dalla presentazione del team alla descrizione dei prodotti/servizi e così via.

Solo in questo modo la propria azienda potrà essere riconosciuta. Come già ribadito, viviamo un'epoca dominata dal web e l'impresa più ardua - forse - è di essere credibili e affidabili senza un sito internet aziendale. È importante che ci siano informazioni, presentazioni e contenuti su ciò che si mette in atto. Uno degli scopi di un sito aziendale è quello di presentare e valorizzare un'impresa nel miglior modo possibile e SparkinWeb.com - da anni - partecipa al successo dei clienti attraverso la realizzazione di una strategia web studiata ad hoc.

"MOSTRAMI IL TUO SITO WEB E TI DIRÒ CHE IMPRENDITORE SEI"

È arrivato il momento degli imprenditori, o di chi vuole continuare ad imparare. Luca Proserpio - classe '89 e con alle spalle un'esperienza decennale nel mondo del web - con il suo libro intende illuminare il cammino a tutti gli imprenditori che, a causa delle innumerevoli difficoltà legate all'emergenza sanitaria o delle problematiche legate al progresso, si trovano a dover affrontare le insidie della costruzione di un'area online. Affidarsi ad una agenzia che realizza siti web, probabilmente, potrebbe essere poco determinante. Ma la realtà è che questo passaggio determina il successo o il fallimento di un'azienda. È l'era digitale e Internet è divenuto lo strumento giusto per trarne profitto. Però, attenzione: occorre conoscere questa realtà e analizzarla da diverse prospettive.

Il libro (acquistabile su Amazon a

Dal linguaggio tecnico e al contempo semplice, questo "manuale per l'imprenditore di successo" è il mezzo ideale per arricchire le conoscenze informatiche. Ma qual è il consiglio per farlo nel mondo ideale? È quello di documentarsi personalmente leggendo il libro e poi affidarsi ad un'agenzia competente per far sì che l'esperienza acquisita sia davvero ripagata.

Luca, insieme ad altri due soci, come accennato nell'introduzione, fonda SparkinWeb Srl: l'

“Ho scritto questo libro con un titolo provocatorio "Mostrami il tuo sito web e ti dirò che imprenditore sei" per buttarti in faccia la realtà. - Spiega l'autore - Per poi, una volta consapevole, guidarti per la via degli imprenditori di successo. Se stai pensando di realizzare un nuovo sito web e sei alla ricerca di una Web Agency, fermati subito. Investi alcune ore per la lettura del mio libro e capirai anche tu come sono strutturati i siti web degli imprenditori e delle aziende di successo.”

Il libro di Luca Proserpio è venduto su Amazon, quindi facilmente reperibile per tutte quelle persone che "non smettono mai d'imparare, non smettono mai di misurare".

