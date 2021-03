Spionaggio: ufficiale Marina arrestato, 5mila euro per scambio documenti

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Cinquemila euro in contanti è la cifra oggetto dello scambio di documenti fra l'ufficiale della Marina, un capitano di fregata, e un ufficiale delle Forze armate russe fermati in flagranza dai carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di Roma. La somma è stata sequestrata subito dopo lo scambio avvenuto in un parcheggio della Capitale.

Il capitano di fregata è stato trasferito in carcere ed è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare, spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.